Grassoccio nei cruciverba: la soluzione è Paffuto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grassoccio' è 'Paffuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAFFUTO

Curiosità e Significato di Paffuto

Vuoi sapere di più su Paffuto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Paffuto.

Perché la soluzione è Paffuto? Grassoccio è un termine affettuoso e scherzoso che indica qualcosa di morbido, soffice e piacevole al tatto. La parola si associa spesso a oggetti o cibi dal carattere delicato e tenero, come un panno o un dolce soffice. In questo caso, la soluzione PAFFUTO richiama proprio questa sensazione di morbidezza e dolcezza, perfetta per descrivere qualcosa di invitante e coccoloso.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Paffuto

La definizione "Grassoccio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

F Firenze

F Firenze

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N N N E E V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOVENNE" NOVENNE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.