Volatile dal becco largo nei cruciverba: la soluzione è Anatra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Volatile dal becco largo' è 'Anatra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANATRA

Curiosità e Significato di Anatra

Approfondisci la parola di 6 lettere Anatra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anatra? L'anatra è un uccello acquatico dal becco largo e piatto, tipico degli ambienti umidi come stagni e laghi. Nota per il suo volo aggraziato e il suo caratteristico modo di nuotare, è spesso simbolo di adattabilità e semplicità. Con il suo piumaggio variopinto e la presenza diffusa, l'anatra rappresenta un esempio di bellezza naturale e di vita in armonia con gli habitat acquatici.

Come si scrive la soluzione Anatra

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

