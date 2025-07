Un vizio nei cruciverba: la soluzione è Pigrizia

PIGRIZIA

Curiosità e Significato di Pigrizia

Approfondisci la parola di 8 lettere Pigrizia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pigrizia? La pigrizia è la tendenza a evitare sforzi e impegno, preferendo il relax e il non fare nulla. Questo atteggiamento può portare a procrastinare e perdere opportunità di crescita personale. Spesso nasce dalla mancanza di motivazione o stanchezza, e può diventare un ostacolo se non si trova il giusto equilibrio tra riposo e attività. Riconoscere la pigrizia è il primo passo per superarla e vivere con più energia.

Come si scrive la soluzione Pigrizia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un vizio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

G Genova

R Roma

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N S N A U I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INSULINA" INSULINA

