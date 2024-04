La Soluzione ♚ Un vizio molto diffuso

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FUMO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un vizio molto diffuso: Ottenere un'arma demoniaca per ogni vizio capitale. in devil may cry 3: dante's awakening, vi è un nemico per ogni vizio capitale. in kingdom hearts , i... Il fumo è una dispersione colloidale di particelle solide (aventi diametro in genere minore di 1 µm) in un gas. Può essere generato durante la liberazione di prodotti gassosi di alcune reazioni chimiche (ad esempio durante una reazione di combustione).

Altre Definizioni con fumo; vizio; molto; diffuso;