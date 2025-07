Vinto dal dolore o dalla fatica nei cruciverba: la soluzione è Accasciato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vinto dal dolore o dalla fatica' è 'Accasciato'.

ACCASCIATO

Curiosità e Significato di Accasciato

La soluzione Accasciato di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Accasciato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Accasciato? Accasciato descrive una persona o cosa piegata o caduta per stanchezza, dolore o sfinimento, come se avesse ceduto sotto il peso delle fatiche. L’immagine è quella di qualcuno che si lascia andare, abbattuto, privo di energie. È un termine che evoca un senso di sconforto e abbattimento, perfetto per esprimere uno stato di debolezza momentanea o definitiva.

Come si scrive la soluzione Accasciato

Stai cercando la risposta alla definizione "Vinto dal dolore o dalla fatica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

