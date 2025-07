Lo è un vino di valore nei cruciverba: la soluzione è Pregiato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è un vino di valore' è 'Pregiato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREGIATO

Curiosità e Significato di Pregiato

La parola Pregiato è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pregiato.

Perché la soluzione è Pregiato? PREGIATO indica qualcosa di elevato valore, di grande qualità e raffinatezza. Viene spesso usato per descrivere prodotti ricercati, come vini pregiati, tessuti di lusso o oggetti di alta classe. Quando si parla di un vino pregiato, si sottolinea che è di eccellenza, curato nei dettagli e apprezzato per le sue caratteristiche superiori. È il simbolo di raffinatezza e distinzione.

Come si scrive la soluzione Pregiato

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è un vino di valore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

