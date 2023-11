La definizione e la soluzione di: Il Greggio di Striscia la notizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Con la giustizia. il programma debutta come striscia la notizia - giornale radio alle 20:25 il 7 novembre 1988 su italia 1, condotto da ezio greggio e gianfranco... Ezio Greggio (Cossato, 7 aprile 1954) è un conduttore televisivo, comico, cabarettista, attore, regista, sceneggiatore e umorista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : greggio conduttore; Gigantesca nave per il trasporto di greggio ; Si arricchiscono con il greggio ; Organizzazione che fissa la produzione di greggio ; Staffelli a striscia ; La striscia palestinese sul Mediterraneo; L Enzo di striscia la notizia; Il Ballantini di striscia ; Una notizia gonfiata volutamente; Una notizia inventata; la notizia TG satirico; Lo è una notizia non falsa;

Cerca altre Definizioni