La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una spada corta e larga' è 'Daga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DAGA

Curiosità e Significato di Daga

Non fermarti alla soluzione! Conosci Daga più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Daga.

Perché la soluzione è Daga? La parola daga identifica una piccola arma da taglio, tipicamente corta e affilata, usata in combattimento ravvicinato. È uno strumento versatile, spesso impiegato anche come coltello da lavoro o simbolo di potere in diverse culture. La sua forma compatta la rende facile da maneggiare e trasportare. In breve, la daga è l’arma ideale per chi cerca precisione e praticità nel gesto.

Come si scrive la soluzione Daga

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una spada corta e larga", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

A Ancona

G Genova

A Ancona

