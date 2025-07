Spada corta e larga degli antichi Romani nei cruciverba: la soluzione è Daga

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spada corta e larga degli antichi Romani' è 'Daga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DAGA

Curiosità e Significato... La parola Daga è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Daga.

Perché la soluzione è Daga? La daga era un'arma corta e affilata usata dagli antichi Romani, ideale per combattimenti ravvicinati. Leggera e maneggevole, serviva sia come arma da guerra che come strumento di difesa personale. Spesso portata nascosta o inserita nella cintura, simboleggiava potere e protezione. La sua presenza nel mondo romano sottolinea l'importanza dell'autodifesa e dell'abilità nel combattimento ravvicinato.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spada corta e larga degli antichi Romani", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

A Ancona

G Genova

A Ancona

C S N E N E A I T O C M Mostra soluzione



