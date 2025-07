Un uomo gigantesco nei cruciverba: la soluzione è Colosso

COLOSSO

Curiosità e Significato di Colosso

La parola Colosso è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Colosso.

Perché la soluzione è Colosso? Colosso indica una creatura o statua di dimensioni enormi, simbolo di grandezza e potenza. Deriva dal greco kolossos, che si riferiva a grandi statue o figure imponenti. Spesso associato a monumenti antichi come il Colosso di Rodi, rappresenta qualcosa di maestoso e imponente, capace di dominare l’ambiente circostante e lasciare un’impressione duratura. È un termine perfetto per descrivere qualcosa di straordinariamente grande e imponente.

Come si scrive la soluzione Colosso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un uomo gigantesco", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

S Savona

S Savona

O Otranto

