La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un sistema di allenamento in palestra' è 'Pilates'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PILATES

Curiosità e Significato di Pilates

La parola Pilates è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pilates.

Perché la soluzione è Pilates? Il Pilates è un metodo di allenamento che si concentra su postura, flessibilità e rafforzamento muscolare, attraverso esercizi controllati e respirazione consapevole. Ideato da Joseph Pilates, aiuta a migliorare l'equilibrio del corpo e la concentrazione mentale. È adatto a tutte le età e livelli di fitness, offrendo un modo efficace per mantenersi in forma e in salute.

Come si scrive la soluzione Pilates

Hai davanti la definizione "Un sistema di allenamento in palestra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

S Savona

