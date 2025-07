Un congegno poco utile nei cruciverba: la soluzione è Aggeggio

AGGEGGIO

Curiosità e Significato di Aggeggio

La parola Aggeggio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Aggeggio.

Perché la soluzione è Aggeggio? Aggeggio è un termine informale che indica un oggetto o dispositivo di cui si conosce poco o si considera di scarsa utilità. Spesso usato per riferirsi a strumenti, apparecchi o pezzi di tecnologia senza nomi precisi, rappresenta un modo semplice e colloquiale per indicare qualcosa di poco importante o poco funzionale. È il modo più spontaneo per parlare di qualcosa di poco utile o difficile da identificare con precisione.

Come si scrive la soluzione Aggeggio

Hai trovato la definizione "Un congegno poco utile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

G Genova

G Genova

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

