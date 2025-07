Un complimento interessato nei cruciverba: la soluzione è Adulazione

ADULAZIONE

Curiosità e Significato di Adulazione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Adulazione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Adulazione? L'adulazione è un complimento spesso usato con insincerità, mosso da interessi nascosti o desiderio di ottenere qualcosa in cambio. È un modo di lodare qualcuno in modo eccessivo o superficiale, sperando di favorire un rapporto favorevole. In altre parole, si tratta di un complimento interessato, dove le parole dolci sono strumentali a scopi personali. La sincerità è quindi spesso assente in questo tipo di approccio.

Come si scrive la soluzione Adulazione

Hai trovato la definizione "Un complimento interessato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

D Domodossola

U Udine

L Livorno

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

