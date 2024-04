La definizione e la soluzione di 11 lettere: Uno freddo e interessato. CALCOLATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un calcolatore (anche macchina calcolatrice), è una macchina da calcolo in grado di eseguire calcoli matematici. I calcolatori sono costruiti per semplificare e velocizzare l'esecuzione dei calcoli matematici. Attualmente i calcolatori più avanzati sono in grado di eseguire quantità notevoli di calcoli matematici in completa autonomia, avendo ormai capacità di calcolo superiori. Un calcolatore automatizzato è in grado di eseguire complessi calcoli matematici, è anche chiamato "elaboratore" o "computer".

calcolatore m sing

(matematica) macchina in grado di eseguire semplici calcoli composta da parti meccaniche o elettroniche semplici ha acquistato un bel calcolatore (informatica) macchina calcolatrice o elaboratore, cioe' un dispositivo elettronico capace di elaborare dati come un personal computer o uno smartphone

Sillabazione

cal | co | la | tó | re

Pronuncia

IPA: /kalkola'tore/

Etimologia / Derivazione

dal latino calculator ossia "computista, maestro di calcolo"

Sinonimi

contabile

( senso figurato ) astuto, egoista, furbo, scaltro, interessato, ipocrita, freddo

astuto, egoista, furbo, scaltro, interessato, ipocrita, freddo (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) calcolatrice, computer, ordinatore, elaboratore, elaboratore elettronico, cervello elettronico, processore

Contrari

disinteressato, generoso, ingenuo

Parole derivate

calcolatore quantistico, microcalcolatore

Termini correlati