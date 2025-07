Tendere le orecchie nei cruciverba: la soluzione è Drizzare

DRIZZARE

Curiosità e Significato di Drizzare

Perché la soluzione è Drizzare? Tendere le orecchie significa essere molto attenti e ascoltare con grande cura, come se si volesse cogliere ogni minimo dettaglio. La soluzione DRIZZARE deriva dall'idea di inclinare leggermente le orecchie per ascoltare meglio, come quando si tende l'orecchio per non perdere nulla di importante. È un modo figurato per indicare attenzione e concentrazione nell'ascolto.

Come si scrive la soluzione Drizzare

Hai trovato la definizione "Tendere le orecchie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

R Roma

I Imola

Z Zara

Z Zara

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U I T E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUITE" SUITE

