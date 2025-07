Si imbottiscono di affettalo nei cruciverba: la soluzione è Panini

PANINI

Curiosità e Significato di Panini

Perché la soluzione è Panini? Panini sono morbidi panini farciti con vari ingredienti come salumi, formaggi o verdure. Spesso imbottiti di deliziose farciture, rappresentano uno spuntino pratico e gustoso, perfetto per pranzi veloci o merende. Sono un classico della cucina da strada e delle pause pranzo, capaci di soddisfare ogni palato con semplicità e gusto. Insomma, un modo gustoso per riempire di sapore la giornata.

Come si scrive la soluzione Panini

La definizione "Si imbottiscono di affettalo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A C I H R F Mostra soluzione



