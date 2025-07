Si dà in segreto nei cruciverba: la soluzione è Voto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si dà in segreto' è 'Voto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOTO

Curiosità e Significato di Voto

La soluzione Voto di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Voto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Voto? Voto è un termine che indica l'atto di esprimere una preferenza o una scelta, spesso in ambito elettorale o decisionale. Quando si dà in segreto, si riferisce a un voto segreto, cioè senza che gli altri conoscano la propria preferenza. È un modo per garantire libertà e privacy nelle scelte politiche o personali, mantenendo l'anonimato e la libertà di opinione.

Come si scrive la soluzione Voto

Hai trovato la definizione "Si dà in segreto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

O Otranto

T Torino

O Otranto

