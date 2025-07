Se ne serve Geppetto per fare il cappello a Pinocchio nei cruciverba: la soluzione è Mollica

MOLLICA

Curiosità e Significato di Mollica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mollica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mollica.

Perché la soluzione è Mollica? La mollica è la parte morbida e bianca del pane, quella che si stacca facilmente dalla crosta. Spesso usata in cucina per preparare salse, polpette o impasti, rappresenta un ingrediente versatile e naturale. La domanda giocosa su Geppetto e Pinocchio richiama proprio questa parte soffice del pane, simbolo di delicatezza e leggerezza. In definitiva, la mollica è un elemento semplice ma fondamentale in cucina e nella vita.

Come si scrive la soluzione Mollica

La definizione "Se ne serve Geppetto per fare il cappello a Pinocchio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

