Se è vizioso, non ha fine nei cruciverba: la soluzione è Circolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Se è vizioso, non ha fine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se è vizioso, non ha fine' è 'Circolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIRCOLO

Curiosità e Significato di Circolo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Circolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Circolo.

Perché la soluzione è Circolo? Il termine circolo indica un percorso chiuso, un anello che si ripete senza fine. In senso figurato, rappresenta una situazione senza via d’uscita o un ciclo continuo, come il vizio che si ripete senza fine. La frase suggerisce che chi è intrappolato in un comportamento vizioso rimane in un loop infinito. Insomma, il circolo simboleggia l’eterno ritorno e l’impasse senza uscita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha come fine la scopertaNon ha mai un lieto fineIra che non ha fineL ha fine il cane da cacciaNon ha né principio né fine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Circolo

La definizione "Se è vizioso, non ha fine" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

R Roma

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S Y E L H L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SHELLEY" SHELLEY

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.