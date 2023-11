La definizione e la soluzione di: Ha come fine la scoperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RICERCA

Significato/Curiosita : Ha come fine la scoperta

la terra durante le loro esplorazioni. il concetto di "scoperta" è stato utilizzato per rafforzare le rivendicazioni coloniali e l'età della scoperta... La ricerca scientifica è un'attività condotta da scienziati, ricercatori o altri studiosi avente lo scopo di scoprire, interpretare e revisionare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha come fine la scoperta : come; fine; scoperta; Dritto come spino; Sgraditi come i sorrisi forzati; Rettili velenosi noti come ceraste; come il braccio di molte lampade da tavolo; Uno studioso come Cousteau; Un uccello come l egretta; fine di cantilene; Lo spazio senza principio né fine ; Mette fine al videogioco; La fine del corso; La fine del magma; La fine dei cartoon; Fu scoperta nel 1492; scoperta mostrata; L Età che inizia con la scoperta dell America; Fece una grande scoperta nel 1492; L anno della scoperta dell America in cifre romane;

Cerca altre Definizioni