Scoprì con Usodimare le Isole del Capo Verde nei cruciverba: la soluzione è Cadamosto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scoprì con Usodimare le Isole del Capo Verde' è 'Cadamosto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CADAMOSTO

Curiosità e Significato di "Cadamosto"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cadamosto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cadamosto.

Cadamosto è il nome di un navigatore e esploratore genovese del XV secolo, famoso per aver scoperto le Isole del Capo Verde insieme a Usodimare nel 1456. La sua esplorazione è stata significativa per l'espansione delle conoscenze geografiche europee e per il commercio nell'Atlantico, contribuendo all'era delle grandi scoperte.

Come si scrive la soluzione: Cadamosto

Stai cercando la risposta alla definizione "Scoprì con Usodimare le Isole del Capo Verde"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

M Milano

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O C E I A D M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMMEDIA" COMMEDIA

