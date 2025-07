Riempire pigiando nei cruciverba: la soluzione è Stipare

Home / Soluzioni Cruciverba / Riempire pigiando

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riempire pigiando' è 'Stipare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIPARE

Curiosità e Significato di Stipare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stipare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stipare.

Perché la soluzione è Stipare? Riempire pigiando si riferisce all'atto di comprimere o inserire con forza qualcosa in uno spazio limitato, come quando si stipano vestiti in una valigia o si compatta il materiale in un contenitore. La parola stipare indica proprio questa azione di riempire con forza, spesso per ottimizzare lo spazio o organizzare meglio gli oggetti, rendendo tutto più ordinato e compatto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riempire di mobili un appartamentoRiempire fino a raggiungere l orloFormulari da riempireRiempire spropositatamente di ciboUn involucro di pasta sfoglia da riempire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stipare

Hai davanti la definizione "Riempire pigiando" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N D S R T E V O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NORDOVEST" NORDOVEST

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.