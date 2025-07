Il residuo inutilizzabile dopo la selezione nei cruciverba: la soluzione è Scarto

SCARTO

Curiosità e Significato di Scarto

La soluzione Scarto di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scarto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scarto? Il termine scarto indica tutto ciò che rimane dopo aver selezionato o utilizzato una materia prima, ma che non può essere impiegato ulteriormente. È il residuo inutilizzabile che si ottiene al termine di un processo di lavorazione o di scelta. In parole semplici, rappresenta ciò che viene scartato perché non più utile o valido, e quindi destinato a essere eliminato o riciclato.

Come si scrive la soluzione Scarto

Stai cercando la risposta alla definizione "Il residuo inutilizzabile dopo la selezione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

