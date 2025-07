Repubblica balcanica... piena di frutta nei cruciverba: la soluzione è Macedonia

MACEDONIA

Curiosità e Significato di Macedonia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Macedonia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Macedonia? Macedonia è un paese dei Balcani, noto per la sua ricca cultura e paesaggi mozzafiato. Il nome deriva dal greco e significa 'terra di fronte alla cima', ma nel gioco di parole si riferisce anche alla regione ricca di frutta, come pesche e uva, simbolo di freschezza e abbondanza. Un modo divertente per collegare un luogo reale a un'immagine gustosa e colorata.

Come si scrive la soluzione Macedonia

Stai cercando la risposta alla definizione "Repubblica balcanica... piena di frutta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

C Como

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

