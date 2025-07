Produce un fuoco di breve durata nei cruciverba: la soluzione è Paglia

PAGLIA

Curiosità e Significato di Paglia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Paglia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Paglia? La parola paglia indica un insieme di steli secchi di cereali come grano o orzo, spesso usati come materiale per il letto degli animali o come combustibile. Nel gioco di parole, produrre un fuoco di breve durata si riferisce alla funzione della paglia nel accendere rapidamente un fuoco momentaneo. È un modo semplice e immediato per creare una fiamma che si spegne presto.

Come si scrive la soluzione Paglia

P Padova

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

