Precede una svolta automobilistica nei cruciverba: la soluzione è Freccia

FRECCIA

Curiosità e Significato di Freccia

Perché la soluzione è Freccia? Una freccia è il segnale luminoso che i veicoli usano per indicare una svolta o un cambio di direzione sulla strada. È fondamentale per la sicurezza, comunicando agli altri automobilisti le proprie intenzioni. Quando si prende una svolta, si accende la freccia per avvisare chi ci circonda, facilitando un flusso di traffico più ordinato e sicuro.

Come si scrive la soluzione Freccia

F Firenze

R Roma

E Empoli

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

