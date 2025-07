Possono essere da crash test e da sartoria nei cruciverba: la soluzione è Manichini

MANICHINI

Curiosità e Significato di Manichini

Perché la soluzione è Manichini? I manichini sono figure utilizzate sia nei crash test, per verificare la sicurezza dei veicoli, sia in sartoria, per esporre e modellare abiti. Sono strumenti fondamentali in vari settori: dalla moda alla sicurezza automobilistica, aiutano a simulare e visualizzare risultati pratici e estetici. In sostanza, rappresentano un ponte tra funzionalità e creatività, adattandosi alle diverse esigenze di professionisti e aziende.

Come si scrive la soluzione Manichini

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

I Imola

