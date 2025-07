Porcini, prataioli, pioppini, ovoli, chiodini.. nei cruciverba: la soluzione è Funghi

FUNGHI

Curiosità e Significato di Funghi

Perché la soluzione è Funghi? I funghi sono organismi appartenenti al regno dei protisti, che crescono spontaneamente nel suolo o nei boschi, e vengono spesso raccolti per essere gustosamente utilizzati in cucina. Conosciuti per le varietà come porcini, prataioli o chiodini, i funghi sono apprezzati sia per il sapore che per le proprietà nutrizionali. Sono ingredienti versatili, protagonisti di molte ricette tradizionali italiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chiodini gallinacci e ovoliI funghi come i porciniLe buone sono i chiodiniChiodini da disegnatoreGioco con chiodini colorati

Come si scrive la soluzione Funghi

F Firenze

U Udine

N Napoli

G Genova

H Hotel

I Imola

