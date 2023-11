La definizione e la soluzione di: Gioco con chiodini colorati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gioco con chiodini colorati

Produzione dei chiodini in corso nei 3 anni precedenti, venne raggiunta la cifra record di 1,5 miliardi di chiodini fabbricati in un solo anno, con una produzione... Mastermind o Master Mind è un gioco da tavolo astratto di crittoanalisi per due giocatori, in cui un giocatore, il "decodificatore", deve indovinare ...