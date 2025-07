È più di un terzo nei cruciverba: la soluzione è Metà

METÀ

Curiosità e Significato di Metà

Approfondisci la parola di 4 lettere Metà: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Metà? Metà indica una delle due parti uguali in cui si può dividere qualcosa esattamente a metà. È un termine usato per descrivere una quantità che rappresenta il 50%, ovvero la metà di un tutto. Quando si dice che qualcosa è metà, si fa riferimento a una divisione equa, spesso per semplificare o condividere equamente. È un concetto fondamentale nella matematica e nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Metà

Se "È più di un terzo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

E Empoli

T Torino

À -

