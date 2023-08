Il terzo satellite più grande di Saturno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il terzo satellite più grande di Saturno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIAPETO

Significato/Curiosita : Il terzo satellite piu grande di saturno

Aggiornarla. i satelliti naturali di saturno sono numerosi, con dimensioni che vanno da piccole lune di meno di 1 km fino all'enorme titano, più grande del pianeta... giapeto (nome sdrucciolo: giàpeto) è il terzo satellite naturale di saturno per dimensioni dopo titano e rea, e l'undicesimo satellite naturale più grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

