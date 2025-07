Per mangiarla si deve romperla nei cruciverba: la soluzione è Noce

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Per mangiarla si deve romperla' è 'Noce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOCE

Curiosità e Significato di Noce

Hai risolto il cruciverba con Noce? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Noce.

Perché la soluzione è Noce? La parola noce indica il frutto duro e legnoso prodotto dall'albero omonimo. È famosa per la sua buccia resistente e il cuore interno ricco di sapore. Spesso si dice per mangiarla si deve romperla perché bisogna sfondarla per gustarne il contenuto. La noce è anche simbolo di saggezza e conoscenza, rendendola un simbolo universale di intuizione e apprendimento.

Come si scrive la soluzione Noce

Se "Per mangiarla si deve romperla" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N I O V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVIO" INVIO

