Per entrarvi bisogna indossare la mascherina nei cruciverba: la soluzione è Sala Operatoria

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Per entrarvi bisogna indossare la mascherina' è 'Sala Operatoria'.

SALA OPERATORIA

Curiosità e Significato di Sala Operatoria

Perché la soluzione è Sala Operatoria? Una sala operatoria è un ambiente sterile e altamente controllato dove si svolgono interventi chirurgici. Per garantire la sicurezza di pazienti e medici, è obbligatorio indossare dispositivi come la mascherina, che aiutano a prevenire infezioni. Quindi, quando si parla di entrare in una sala operatoria, si fa riferimento a uno spazio dedicato a procedure mediche complesse, dove igiene e protezione sono fondamentali.

Come si scrive la soluzione Sala Operatoria

Stai cercando la risposta alla definizione "Per entrarvi bisogna indossare la mascherina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

