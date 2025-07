Paga il sicario nei cruciverba: la soluzione è Mandante

Home / Soluzioni Cruciverba / Paga il sicario

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Paga il sicario' è 'Mandante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDANTE

Curiosità e Significato di Mandante

Hai risolto il cruciverba con Mandante? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Mandante.

Perché la soluzione è Mandante? Mandante si riferisce alla persona che ordina o commissiona un crimine, come un omicidio, senza necessariamente compierlo di persona. È colui che dà le istruzioni e finanzia l'azione illegale, rimanendo spesso nell'ombra. In parole semplici, è chi ha l'intenzione e il potere di mettere in moto un piano criminale, facendo sì che altri eseguano il lavoro sporco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono di chi rompe e pagaLo paga chi vuol vedereSi paga per punizioneLo paga l utenteQuando è libera non si paga niente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mandante

Hai davanti la definizione "Paga il sicario" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E Y R E J N E S W Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEW JERSEY" NEW JERSEY

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.