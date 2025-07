Operazioni di jumbo nei cruciverba: la soluzione è Atterraggi

ATTERRAGGI

Curiosità e Significato di Atterraggi

Perché la soluzione è Atterraggi? Operazioni di jumbo si riferisce alle manovre di atterraggio di un aereo di grandi dimensioni, come i jumbo jet. Il termine ATTERRAGGI indica il momento in cui il velivolo tocca terra e conclude il suo viaggio aereo. È un passaggio fondamentale per la sicurezza e il successo di ogni volo, segnando il ritorno sulla terra dopo ore di volo.

Come si scrive la soluzione Atterraggi

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

