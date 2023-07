Vengono sostituiti nelle operazioni di cataratta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono sostituiti nelle operazioni di cataratta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CRISTALLINI

Significato/Curiosita : Vengono sostituiti nelle operazioni di cataratta

Le cataratte diventano più comuni con l'età. circa la metà delle persone di 80 anni di età, negli stati uniti, hanno avuto cataratta. la cataratta è causata... Voci che iniziano con o contengono il titolo. cristallini – plurale di cristallino giorgio cristallini (1921-1999) – attore, regista, sceneggiatore e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Vengono sostituiti nelle operazioni di cataratta : vengono; sostituiti; nelle; operazioni; cataratta; vengono cardate; vengono usate mangiando; vengono fatti per far capire; La medaglia con cui vengono premiati i matematici; vengono punite quelle di reato; I naviganti li hanno sostituiti con i GPS; Tabella nelle abbreviazioni; nelle meringhe; Un ciclista specializzato nelle volate; Mette doni nelle calze; L altoparlante per le note acute nelle casse acustiche; operazioni commerciali; La sequenza di operazioni per risolvere un problema; operazioni di ormeggio; Armonia di operazioni per raggiungere scopo comune; Si basa su quattro operazioni ; Può esserlo la vista di chi ha la cataratta ;

Cerca altre Definizioni