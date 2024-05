Significato della soluzione per: L insieme degli atteggiamenti spirituali volti al raggiungimento di una vita austera

Si tratta di una prassi tipica di svariate religioni, culture e correnti di pensiero filosofico, sia laico sia religioso. In ambito religioso, l'ascetismo è volto al raggiungimento di una maggiore unione con Dio e/o ad un adempimento più fedele della sua volontà, e può comprendere svariate pratiche penitenziali e diverse forme di preghiera (specie praticata in forma mentale e di meditazione). L'ascetismo, o ascèsi, è una pratica che prevede l'abnegazione, l'esercizio continuo delle virtù, e il graduale distacco dal mondo e dai piaceri legati alla vita materiale.

Italiano: Sostantivo: ascetismo ( approfondimento)m sing(pl.: ascetismi) . (storia) (antropologia) meditazione e preghiera come “esercizio religioso” quale metodo per l’estasi mistico-religiosa. (religione) (familiare) l'etica religiosa in tutte le sue corrette forme applicate, esercitata anche in merito ai comportamenti abituali comunemente intesi come appunto quotidiani o addirittura "ripetitivi" con i fondamenti veridici dell'ascetismo, le tre principali religioni cosiddette monoteiste possono interpretare quasi tutto il canone precettistico.