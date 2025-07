Non si fa gli affari propri nei cruciverba: la soluzione è Ficcanaso

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non si fa gli affari propri' è 'Ficcanaso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FICCANASO

Curiosità e Significato di Ficcanaso

Vuoi sapere di più su Ficcanaso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Ficcanaso.

Perché la soluzione è Ficcanaso? Ficcanaso indica una persona che si intromette negli affari degli altri, curiosa e indiscreta. Spesso si intromette dove non è chiamata, ficcando il naso nelle questioni altrui senza essere invitata. È un termine colorito che descrive chi non riesce a resistere alla tentazione di spiare o intervenire nelle vicende altrui, magari anche con intenti poco benevoli. Insomma, è qualcuno che non si fa gli affari propri.

Come si scrive la soluzione Ficcanaso

Hai trovato la definizione "Non si fa gli affari propri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

C Como

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

O Otranto

