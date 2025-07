Nominato per un altra legislatura nei cruciverba: la soluzione è Rieletto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nominato per un altra legislatura' è 'Rieletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIELETTO

Curiosità e Significato di Rieletto

La soluzione Rieletto di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rieletto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rieletto? RIELETTO indica qualcuno che, dopo aver già ricoperto un incarico pubblico o politico, viene nuovamente scelto e confermato per un'altra legislatura. Significa quindi essere riconfermato in carica, continuando a svolgere il proprio ruolo. È un termine che sottolinea la fiducia riposta dagli elettori o dagli organi competenti in una figura già affermata, garantendo continuità e esperienza nel mandato.

Come si scrive la soluzione Rieletto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nominato per un altra legislatura", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

