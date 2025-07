Negli pneumatici ricopre la camera d aria nei cruciverba: la soluzione è Copertone

COPERTONE

Curiosità e Significato di Copertone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Copertone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Copertone? Il termine copertone indica la copertura esterna del pneumatico, quella parte che entra in contatto con la strada. È realizzato in gomma e protegge la camera d’aria interna, garantendo aderenza, sicurezza e comfort durante la guida. In parole semplici, il copertone è la guancia del pneumatico, fondamentale per una corretta funzionalità del veicolo e per la sicurezza di chi viaggia.

Come si scrive la soluzione Copertone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Negli pneumatici ricopre la camera d aria", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

