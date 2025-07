Napoleone lo divenne a 24 anni nei cruciverba: la soluzione è Generale

GENERALE

Curiosità e Significato di Generale

Perché la soluzione è Generale? Il termine generale indica un alto ufficiale nell'esercito, responsabile di comandare grandi gruppi di soldati e pianificare strategie militari. È un ruolo di grande prestigio e responsabilità, spesso associato a figure storiche come Napoleone, che divenne generale a soli 24 anni. La parola evoca leadership, strategia e potere nelle sfide belliche.

Come si scrive la soluzione Generale

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

