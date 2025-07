Lo sono luterani, calvinisti e anglicani nei cruciverba: la soluzione è Protestanti

PROTESTANTI

Curiosità e Significato di Protestanti

La soluzione Protestanti di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Protestanti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Protestanti? I protestanti sono i seguaci di una riforma religiosa iniziata nel XVI secolo, che ha portato alla nascita di chiese come quelle luterana, calvinista e anglicana. Questa corrente si distingue per aver riformato alcune dottrine della Chiesa cattolica, promuovendo la Bibbia come fonte principale di fede. Sono quindi credenti appartenenti a diverse confessioni che condividono il movimento protestante.

Come si scrive la soluzione Protestanti

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo sono luterani, calvinisti e anglicani"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

