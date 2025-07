A lei è dovuto il progetto nei cruciverba: la soluzione è Ideatrice

Home / Soluzioni Cruciverba / A lei è dovuto il progetto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'A lei è dovuto il progetto' è 'Ideatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDEATRICE

Curiosità e Significato di Ideatrice

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ideatrice più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ideatrice.

Perché la soluzione è Ideatrice? Ideatrice è chi si prende l'iniziativa di creare o progettare qualcosa di nuovo, come un'idea, un progetto o un'opera. È la persona che mette in moto la fantasia e le capacità per dare forma a qualcosa di originale. In breve, l’ideatrice è chi pensa e realizza innovazioni, dando vita a idee che possono cambiare il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Corrispondere il dovutoChi lo dà fa partire il progettoPer lei Nemorino beve l elisir d amoreUn progetto campato in ariaDare il via a un progetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ideatrice

Se "A lei è dovuto il progetto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

D Domodossola

E Empoli

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I C G A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAGACI" SAGACI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.