Legumi verdi nei cruciverba: la soluzione è Fave

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Legumi verdi' è 'Fave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAVE

Curiosità e Significato di Fave

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Fave, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fave? Legumi verdi è un modo per indicare le fave, un legume molto apprezzato per il loro sapore delicato e versatile in cucina. Ricche di proteine e fibre, le fave sono perfette per piatti tradizionali o semplici antipasti. Questo termine richiama la loro caratteristica principale: essere di colore verde e appartenere alla famiglia dei legumi, rendendole un ingrediente nutriente e gustoso.

Come si scrive la soluzione Fave

Se ti sei imbattuto nella definizione "Legumi verdi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I N A I A T E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INSEDIATA" INSEDIATA

