Piccoli legumi verdi nei cruciverba: la soluzione è Piselli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccoli legumi verdi' è 'Piselli'.

PISELLI

Curiosità e Significato di Piselli

Piselli

Perché la soluzione è Piselli? I piselli sono piccoli legumi verdi molto apprezzati in cucina per la loro dolcezza e versatilità. Ricchi di fibre, proteine e vitamine, vengono utilizzati in zuppe, risotti o come contorno. La loro forma tonda e il colore vivace li rendono irresistibili. Un vero alleato per pasti gustosi e nutrienti, i piselli sono un classico della tradizione italiana e internazionale.

Come si scrive la soluzione Piselli

Non riesci a risolvere la definizione "Piccoli legumi verdi"? Scopri qui la risposta

P Padova

I Imola

S Savona

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

