FUOCO DI SANT ANTONIO

Curiosità e Significato di Fuoco Di Sant Antonio

La parola Fuoco Di Sant Antonio è una soluzione di 18 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fuoco Di Sant Antonio.

Perché la soluzione è Fuoco Di Sant Antonio? Il termine Fuoco di Sant'Antonio è il modo popolare per indicare l'herpes zoster, una dolorosa eruzione cutanea causata dal riattivarsi del virus della varicella. Questa condizione si manifesta con bruciore, dolore e vesciche sulla pelle, spesso in una fascia. Il nome deriva dalla tradizione religiosa, richiamando l’idea di un fuoco che brucia sulla pelle, come un monito divino.

Come si scrive la soluzione Fuoco Di Sant Antonio

