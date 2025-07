Il re dei cereali nei cruciverba: la soluzione è Grano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il re dei cereali' è 'Grano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRANO

Curiosità e Significato di Grano

Approfondisci la parola di 5 lettere Grano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Grano? Il re dei cereali si riferisce al grano, il cereale più importante e diffuso nel mondo. È alla base di molti alimenti quotidiani come pane, pasta e biscotti. Il grano è fondamentale per l’alimentazione umana, simbolo di abbondanza e tradizione agricola. La sua importanza lo rende davvero il sovrano tra i cereali, un alimento indispensabile nella nostra dieta.

Come si scrive la soluzione Grano

Hai davanti la definizione "Il re dei cereali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V N A A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AVANA" AVANA

