HASHI

Curiosità e Significato di Hashi

Perché la soluzione è Hashi? Hashi è il termine giapponese che indica le tradizionali bacchette usate per mangiare, simbolo della cultura culinaria del Giappone. Questi bastoncini sottili e allungati sono usati non solo per prendere il cibo, ma anche come elemento di eleganza e rispetto nelle pratiche gastronomiche nipponiche. Un oggetto semplice, ma ricco di significato e storia.

H Hotel

A Ancona

S Savona

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N I A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NARICE" NARICE

