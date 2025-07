Il colore dell albume cotto dell uovo nei cruciverba: la soluzione è Bianco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il colore dell albume cotto dell uovo' è 'Bianco'.

BIANCO

Curiosità e Significato di Bianco

Vuoi sapere di più su Bianco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Bianco.

Perché la soluzione è Bianco? Il termine bianco si riferisce al colore dell'albume cotto dell'uovo, che assume una tonalità chiara e luminosa. È una parola semplice ma molto usata per descrivere qualcosa di neutro, puro e luminoso. Nella cucina, il bianco dell’albume indica la parte trasparente e leggera che circonda il tuorlo. Conoscere questa definizione aiuta a comprendere meglio le caratteristiche di un alimento così comune e versatile.

Come si scrive la soluzione Bianco

La definizione "Il colore dell albume cotto dell uovo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

