La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cocker inglese' è 'Spaniel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPANIEL

Curiosità e Significato di Spaniel

Perché la soluzione è Spaniel? Lo spaniel è un cane di origine britannica noto per il suo carattere affettuoso e la grande abilità nel recuperare durante la caccia. Con il suo pelo riccio e morbido, è un compagno ideale per famiglie attive. Questa razza si distingue per intelligenza e dolcezza, rendendola una scelta popolare tra gli amanti degli amici a quattro zampe.

Come si scrive la soluzione Spaniel

S Savona

P Padova

A Ancona

N Napoli

I Imola

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O I N T I N T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TINTINNIO" TINTINNIO

